$77.9789.26

«Посторонний дедушка вмешался в футбол». Губерниев — о скандале вокруг Балогуна и Трампа

Чемпионат.com

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка американского президента Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. Несмотря на это неоднозначное решение, сборная США не смогла обыграть Бельгию на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу европейской сборной.

Губерниев высказался о скандале вокруг Балогуна и Трампа
© Чемпионат

«И весь мир очень рад за Бельгию!!! Ибо когда посторонний дедушка вмешивается в футбол вместе со слабаками-функционерами из ФИФА, Великая Игра становится подвластна лишь подлинным мастерам!!! And Justice for All» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости