Отец Неймара публично обратился к сыну

Отец Неймара публично обратился к футболисту «Сантоса» и сборной Бразилии. Он попросил сына продолжать играть в футбол.

«Моя просьба к тебе, Ней: продолжай играть в футбол, пожалуйста», — приводит слова отца Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, сборная Бразилии завершила участие в ЧМ-2026 после поражения в матче 1/8 финала с Норвегией (1:2). В тот же день Неймар намекнул, что это была его последняя игра в составе национальной команды. На клубном уровне Неймар выступает за «Сантос». Однако он редко играет за команду из-за большого количества травм. Ранее бразилец выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».