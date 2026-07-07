Флойд Мейвезер обратился к Роналду

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер обратился к нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду.

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В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия проиграла Испании и вылетела с турнира. 41-летний Роналду заявил, что это его последний ЧМ в карьере.