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Амирханов назвал три любимые сборные на ЧМ-2026

Rusfootball

Роман Амирханов признался, что на чемпионате мира - 2026 следил сразу за несколькими европейскими сборными.

Амирханов назвал любимые сборные на ЧМ-
© Rusfootball

В числе команд, которые производят на него наиболее сильное впечатление, тренер юношеской команды московского "Динамо" назвал Португалию, Испанию и Францию.

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- Как всегда, Португалия, Испания, Франция. Радует, что на этом чемпионате очень много новых участников. И некоторые из них достаточно неплохо смотрятся: не так, что бы они вышли, получили шесть мячей, и все закончилось. Нет, они дают бой и смотрятся по игре очень симпатично, - сказал Амирханов в интервью Rusfootball.info.

Напомним, ЧМ-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

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