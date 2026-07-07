Окружение Мбаппе называет его прозвищем, данным в честь диктатора

Ближайшее окружение форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в шутку называет его прозвищем, данным в честь диктатора.

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После победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026 в соцсетях французской команды опубликовали видео из самолета, в котором Усман Дембеле назвал Мбаппе «Мобутом» – прозвище является сокращением от имени Мобуту, диктатора Заира (ныне ДР Конго), который правил страной с 1965 по 1997 год, и отсылает к интернет-мему, в котором Мбаппе в шутку сравнивают с диктатором.

Как сообщает L’Equipe, прозвище «Мобут» также используют в семье и среди друзей Мбаппе.

Кроме того, в национальной команде Мбаппе отвечает за решение проблем с дисциплиной. Килиану регулярно сообщают о нарушениях установленных в сборной правил, поскольку считается, что замечания от товарища по команде могут восприниматься лучше, чем от тренера.

Отмечается, что в сборной Франции нет конфликтов и позитивный настрой. Игроки часто проводят время вместе, пьют кофе вместе, играют в карты, смотря футбол, баскетбол и фильмы. Чаще всего футболисты собираются в кофейне или комнатах Мбаппе или Дембеле.