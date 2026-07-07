Экс-тренер сборной России осудил Трампа после скандала с ФИФА

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк осудил президента США Дональда Трампа после скандала с Международной федерацией футбола (ФИФА) и отменой красной карточки форварда американской сборной Фоларина Балогуна. Его слова приводит Sport24.

«Такие политики, как Трамп и другие, должны брать пример со спортсменов и не вмешиваться в спортивные события неподобающим образом. Вместо этого им следует добиваться настоящего мира и прекратить свое контрпродуктивное поведение. Футбол должен быть честной борьбой и объединять людей по всему миру», — заявил он.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч Бельгия — Испания состоится 10 июля.