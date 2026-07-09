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Неймар жаловался на отсутствие признания в сборной Бразилии. Окружение форварда еще до ЧМ заметило, что он устал от футбола (UOL)

Sports.ruиещё 2

34-летний футболист после вылета с ЧМ-2026 заявил о завершении карьеры в национальной команде.

Неймар и Каземиро плакали в раздевалке после вылета Бразилии с ЧМ
© Sports.ru

Как пишет UOL, еще до чемпионата мира люди из окружения игрока заметили, что он устал от мира футбола.

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Одна из главных проблем – отношения с прессой. Неймар уже жаловался друзьям на отсутствие признания за выступления на протяжении 15 лет в сборной Бразилии.

Контракт Неймара и «Сантоса» рассчитан до 31 декабря 2026 года. Окружение футболиста не исключает, что он может принять решение о завершении карьеры.

Неймар забил 80 голов и отдал 58 результативных передач в 130 матчах за сборную Бразилии. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

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