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Месси, Салах, Альварес, Энцо, Ашур – в стартовых составах Аргентины и Египта на матч ЧМ-2026

Sports.ru

Сборные Аргентины и Египта назвали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026.

Месси, Салах, Альварес, Энцо, Ашур – в стартовых составах Аргентины и Египта на матч ЧМ-2026
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Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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В стартовом составе Аргентины выйдут:

– вратарь: Эмилиано Мартинес;

– защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;

– полузащита: Леандро Паредес, Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;

– атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси.

За Египет сыграют:

– вратарь: Мустафа Шубейр;

– защита: Яссер Эль-Ханафи, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез;

– полузащита: Эмам Ашур, Мостафа Зико, Моханад Лашин, Марван Аттиа;

– атака: Хессем Хассан, Мохамед Салах.

Трансляция матча Аргентина – Египет — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘

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