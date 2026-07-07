Аргентина — Египет: Месси сравнял счёт на 84-й минуте

Месси забил 8-й гол на ЧМ-2026 – Египту. Аргентинец опережает Мбаппе и Холанда на 1 мяч, Кейна – на 2
Лионель Месси забил 8-й гол на чемпионате мира-2026.
Нападающий сборной Аргентины сравнял счет на 83-й минуте матча с командой Египта в 1/8 финала турнира (2:2, второй тайм).
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39-летний футболист лидирует в списке лучших бомбардиров этого соревнования. Второе место по этому показателю делят Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (по 7 голов), следом идет Харри Кейн (6 мячей).