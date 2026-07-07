Аргентина — Египет: Месси сравнял счёт на 84-й минуте

Лионель Месси забил 8-й гол на чемпионате мира-2026.

Нападающий сборной Аргентины сравнял счет на 83-й минуте матча с командой Египта в 1/8 финала турнира (2:2, второй тайм).

39-летний футболист лидирует в списке лучших бомбардиров этого соревнования. Второе место по этому показателю делят Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (по 7 голов), следом идет Харри Кейн (6 мячей).