Аргентина — Египет: Ромеро сократил разрыв в счёте на 79-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье (Беде, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в матче — 2:1 в пользу сборной Египта.

Защитник аргентинцев Кристиан Ромеро сократил разрыв в счёте на 79-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник Египта Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Форвард Аргентины Лионель Месси не забил пенальти на 21-й минуте, назначенный за фол египетского нападающего Хессема Хассана на защитнике Николасе Тальяфико. На 58-й минуте судья отменил гол форварда Египта Мостафы Зико после просмотра VAR из-за наступа на ногу Лисандро Мартинесу во время голевой атаки, а на 67-й минуте Зико забил гол по правилам и удвоил преимущество африканцев.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Аргентины заработала девять очков и расположилась на первой строчке в группе J. На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.), Египет переиграл Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).