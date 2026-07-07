Месси стал рекордсменом ЧМ по числу голевых передач, обойдя Марадону

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси превзошел чемпиона мира 1986 года соотечественника Диего Марадону в списке лучших ассистентов в истории мировых первенств.

Месси отдал голевую передачу в матче 1/8 финала против команды Египта и довел их число до девяти. Статистика результативных пасов на чемпионатах мира ведется с 1966 года.

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами". В Европе аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен" и испанскую "Барселону", в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей" (8).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.