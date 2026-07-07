Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ, отыгравшись с 0:2 в матче с египтянами

Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.
Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2 в 1/8 финала, уступая 0:2 по ходу матча.
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В четвертьфинале аргентинцам предстоит сыграть с победителем пары Швейцария – Колумбия.
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