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Аргентина вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 и сыграет с Колумбией или Швейцарией

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Сборная Аргентины вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал ЧМ, отыгравшись с 0:2 в матче с египтянами
© Global Look Press

Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2 в 1/8 финала, уступая 0:2 по ходу матча.

ЧМ-2026
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В четвертьфинале аргентинцам предстоит сыграть с победителем пары Швейцария – Колумбия.

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