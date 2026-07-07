Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ‑2026 против сборной Египта

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира‑2026 против команды Египта. Встреча в Атланте (США) завершилась со счетом 3:2 в пользу южноамериканской команды. До 79‑й минуты аргентинцы уступали 0:2.

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Месси провел на поле всю игру, отметившись голом и передачей. Аргентинцы в ¼ финала турнира сыграют с победителем матча Швейцария — Колумбия. Встреча пройдет во вторник в Ванкувере (Канада) и начнется в 23:00 (мск).

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