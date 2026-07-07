У Месси 9 голевых действий на ЧМ-2026 – он догнал Мбаппе. У Холанда и Кейна – по 7

Лионель Месси совершил 9 результативных действий на чемпионате мира-2026.

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Сегодня нападающий сборной Аргентины ассистировал Кристиану Ромеро и забил сам в матче с командой Египта в 1/8 финала турнира (3:2).

Всего на счету 39-летнего футболиста 8 забитых мячей и 1 результативная передача в этом соревновании. Он делит первое место по числу результативных действий с Килианом Мбаппе – у форварда сборной Франции 7 голов и 2 ассиста.

Их ближайшими преследователями являются Эрлинг Холанд и Харри Кейн, набравшие по 7 очков по системе «гол+пас».