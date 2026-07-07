У Месси 9 голевых действий на ЧМ-2026 – он догнал Мбаппе. У Холанда и Кейна – по 7
Лионель Месси совершил 9 результативных действий на чемпионате мира-2026.
Сегодня нападающий сборной Аргентины ассистировал Кристиану Ромеро и забил сам в матче с командой Египта в 1/8 финала турнира (3:2).
Всего на счету 39-летнего футболиста 8 забитых мячей и 1 результативная передача в этом соревновании. Он делит первое место по числу результативных действий с Килианом Мбаппе – у форварда сборной Франции 7 голов и 2 ассиста.
Их ближайшими преследователями являются Эрлинг Холанд и Харри Кейн, набравшие по 7 очков по системе «гол+пас».
Месси забил 15 странам на ЧМ и обновил рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10
Тренер Египта Хассан о 2:3: «Мы играли лучше Аргентины, на результат повлияли внешние факторы. Могут влиять коммерческие интересы: «мы не хотим, чтобы Месси вылетел»
Игроки Аргентины качали Месси после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026