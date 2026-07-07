Месси забил 125-й гол за сборную. До рекорда Роналду – 21 мяч

Лионель Месси забил 125-й гол за сборную Аргентины.

39-летний нападающий отличился в игре с командой Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).

Для футболиста «Интер Майами» этот гол стал 125-м за 204 матча в составе национальной команды.

Рекордсменом по голам за сборную является Криштиану Роналду, на счету которого 146 мячей в 231 матче за Португалию.