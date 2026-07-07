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Месси установил рекорд чемпионатов мира, забив в шестом матче плей‑офф подряд

Матч ТВ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира, забив гол в шестом матче плей‑офф подряд. Месси отличился в матче 1/8 финала ЧМ‑2026 против команды Египта (3:2). Форвард стал единственным игроком, который забивал в шести играх плей‑офф ЧМ подряд.

Месси установил рекорд чемпионатов мира, забив в шестом матче плей‑офф подряд
© Global Look Press

Также Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, на его счету девять голевых передач. Аргентинцы в 1/4 финала турнира сыграют с победителем матча Швейцария — Колумбия. Встреча пройдет во вторник в Ванкувере (Канада) и начнется в 23:00 (мск).

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