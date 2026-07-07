«Эту команду нельзя сбрасывать со счетов». Иан Райт — о сборной Аргентины

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта (3:2).

«Эту команду нельзя сбрасывать со счетов. И дело не только в Месси: Лео делает то, чего от него ждут, но и вся остальная команда в обиду себя не даст. Третий гол аргентинцев в исполнении Фернандеса получился просто фантастическим», — приводит слова Райта BBC.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).