«Месси стал зверем». Ибрагимович — о форварде после матча Аргентина — Египет на ЧМ
Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о форварде национальной команды Аргентины Лионеле Месси после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором южноамериканцы одержали победу над Египтом (3:2).
«Месси стал зверем, и никто не может приблизиться к нему, он сопротивлялся и боролся. То, что мы увидели сегодня, — это тот зверь, которого мы привыкли видеть и продолжаем видеть. Помните? Он выиграл чемпионат мира, он выиграл «Золотой мяч» и множество других титулов, он выиграл всё. Посмотрите на его карьеру, вы увидите, что у него есть всё, но он борется», — сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.
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Месси отметился результативной передачей на 79-й минуте и забил гол на 84-й минуте встречи.
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