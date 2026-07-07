Тренер Аргентины Скалони прокомментировал победу над Египтом

Скалони о 3:2 с Египтом: «Масштаб этой победы сопоставим с множеством великих событий, которые мы пережили с этой командой. Это была одна из тех проверок, которые тебя закаляют»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе над командой Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).
По ходу игры южноамериканская команда уступала сопернику со счетом 0:2.
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«Масштаб того, что произошло сегодня, сопоставим с множеством великих событий, которые мы пережили с этой командой. Команда никогда не перестает двигаться вперед. Я думаю, что мы все время владели инициативой в матче, у нас было много моментов. Я на скамейке переживаю так же сильно, как и вы. Я работаю тренером именно ради таких моментов, которые мне приходится переживать на тренерской скамье. Я говорю об этом со своим тренерским штабом, и для всех нас, кто играл в футбол, вновь переживать такие эмоции – это невероятно. Египет – очень хорошая команда, но я чувствую, что на протяжении всего матча инициатива была на нашей стороне. У них было два или три быстрых выпада. Если уж проигрывать, то лучше так. Проигрывать можно по-разному, но эта команда всегда борется. Я всегда эмоционален. Переживать такие эмоции – это невероятно. Сегодня была одна из тех проверок, которые тебя закаляют. Такая у нас команда: когда дела идут плохо, мы выкладываемся полностью. Было ощущение, что в какой-то момент у нас будет шанс, и мы сможем перевернуть игру», – сказал Скалони.
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