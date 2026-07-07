Тренер Египта Хассан о 2:3: «Мы играли лучше Аргентины, на результат повлияли внешние факторы»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан раскритиковал судейство в матче против команды Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

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На 58-й минуте форвард египтян Мостафа Зико отправил мяч в ворота соперника и отпраздновал гол, сняв футболку. Однако главный арбитр встречи Франсуа Летексье отменил взятие ворот, ознакомившись с повтором эпизода по совету видеоассистентов – ранее Марван Аттиа наступил на ногу Лисандро Мартинесу.

На 67-й минуте Зико снова забил – этот гол был засчитан, счет стал 2:0.