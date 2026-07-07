Месси забил 15 странам на ЧМ и обновил рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10

Лионель Месси отличился в матче с Египтом (3:2) в 1/8 ЧМ-2026.

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39-летний аргентинец поразил ворота 15 разных сборных на ЧМ по ходу карьеры. Сегодня он обновил рекорд турнира.

Второе место делят Роналдо, Мирослав Клозе и Юрген Клинсманн – по 10 стран.

Ранее Месси забивал Сербии и Черногории (выступали как одна сборная на ЧМ-2006), Боснии и Герцеговине, Ирану, Нигерии, Саудовской Аравии, Мексике, Австралии, Нидерландам, Хорватии, Франции, Алжиру, Австрии, Иордании и Кабо-Верде.