«Отдаём жизнь за эту футболку». Ромеро — о победе Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ
Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро в соцсетях прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Египта (3:2).
«Отдаём жизнь за эту футболку. Всегда. Никаких сомнений. Вперёд, Аргентина!» — сказано в публикации Ромеро.
В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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