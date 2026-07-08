«Полная гармония». Никитин оценил сборную Аргентины на ЧМ-2026
Российский экс-футболист Алексей Никитин оценил сборную Аргентины на чемпионате мира по футбол 2026 года. Аргентинцы пробились в 1/4 финала турнира, драматично обыграв Египет на стадии 1/8 финала. Египтяне вели в счёте 2:0, однако матч завершился победой Аргентины — 3:2.
«Жду, что Аргентина как минимум будет в полуфинале. Они будут явными фаворитами в паре со Швейцарией. В сборной Аргентины полная гармония», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале ЧМ 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
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