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Морган о Месси: «Все еще 🐐 – в промахах с пенальти»

Sports.ru

Британский телеведущий и фанат Криштиану Роналду Пирс Морган пошутил над Лионелем Месси после незабитого им пенальти в матче с Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).

Морган о Месси: «Все еще 🐐 – в промахах с пенальти»
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«Все еще 🐐 – в промахах с пенальти», – написал Морган.
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Под эмодзи 🐐 подразумевается аббревиатура G.O.A.T – greatest of all time (англ. величайший на все времена – Спортс’‘). Само слово goat с английского переводится как козел.

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