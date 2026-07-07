Морган о Месси: «Все еще 🐐 – в промахах с пенальти»
Британский телеведущий и фанат Криштиану Роналду Пирс Морган пошутил над Лионелем Месси после незабитого им пенальти в матче с Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2).
«Все еще 🐐 – в промахах с пенальти», – написал Морган.
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Под эмодзи 🐐 подразумевается аббревиатура G.O.A.T – greatest of all time (англ. величайший на все времена – Спортс’‘). Само слово goat с английского переводится как козел.
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