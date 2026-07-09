Экс-тренер сборных Сенегала и Камеруна назвал главу ФИФА "идиотом"

«Инфантино – говорящий на нескольких языках идиот, опасный для футбола. Он запятнал его репутацию, я в ужасе, что он все еще глава ФИФА». Экс-тренер Сенегала ле Руа о Джанни
Бывший тренер сборных Сенегала и Камеруна Клод ле Руа раскритиковал Джанни Инфантино на фоне инцидента с Фоларином Балогуном.
Ранее ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026. Сообщалось, что Дональд Трамп дважды звонил Инфантино – после удаления Балогуна и после приостановки дисквалификации. Впоследствии президент США подтвердил, что говорил с главой ФИФА.
«Я в ужасе от того, что этот человек до сих пор стоит во главе ФИФА. Мне непостижимо, как можно мириться с тем, что он, по сути, является единственным кандидатом на предстоящих выборах. У него есть одно качество: он полиглот. Но это говорящий на нескольких языках идиот, опасный для футбола. Он не привнес ровным счетом ничего позитивного и запятнал репутацию этого вида спорта в глазах общественности», – заявил ле Руа.
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