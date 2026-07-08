Месси назвал причину слез после матча против сборной Египта

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слез после волевой победы над командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира по футболу из-за радости от результата и облегчения из-за желания продолжить борьбу за титул. Об этом он рассказал журналистам.

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Ранее ТАСС сообщал, что Месси не сумел сдержать слез после финального свистка в матче сборных Аргентины и Египта (3:2). До 79-й минуты аргентинцы уступали сопернику в два мяча.

"Нет, - ответил Месси на вопрос о том, была ли причиной слез мысль о том, что этот матч мог стать последним для него в сборной. - Это была небольшая радость, облегчение, потому что мы хотели продолжать борьбу, и это не могло закончиться сегодня, мы не хотели завершать выступление. Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать, и потому что я считаю, что эта команда заслуживала продолжения борьбы. Нелегко играть, уступая в счете 0:2, но, как я всегда говорю, эта команда никогда не опускает руки".

В четвертьфинале сборная Аргентины, которая является действующим победителем мирового первенства, сыграет с сильнейшим из противостояния между командами Швейцарии и Колумбии.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля.