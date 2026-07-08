Игроки сборной Норвегии подхватили вирус перед матчем с Англией
Сразу несколько футболистов национальной команды Норвегии заболели перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира против Англии. Об этом сообщил главный тренер скандинавов Столе Сольбаккен.
По словам специалиста, проблемы со здоровьем возникли у ряда игроков еще в самом начале финальной стадии. Так, форвард Йорген Странн Ларсен вынужден был пропустить встречу первого тура с Ираком (4:1).
"У нескольких футболистов наблюдаются кашель и проблемы с горлом. Постоянные перелеты, кондиционеры и смена обстановки дают о себе знать. В нашей делегации более 50 человек. Было бы странно, если бы никто не заболел", - поведал Сольбаккен.
Кадровые проблемы испытывают и британцы. Не могут помочь своей команде из-за травм защитник Рис Джеймс и хавбек Джордан Хендерсон. Последний сломал руку, пытаясь перепрыгнуть через рекламные щиты после победной встречи 1/8 финала с Мексикой (3:2). Хендерсон выбыл до конца чемпионата мира - ему понадобится операция. Также сыграть с Норвегией не сможет защитник Эзри Конса, получивший красную карточку в матче с Мексикой.
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