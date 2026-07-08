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Игроки сборной Норвегии подхватили вирус перед матчем с Англией

Российская Газета

Сразу несколько футболистов национальной команды Норвегии заболели перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира против Англии. Об этом сообщил главный тренер скандинавов Столе Сольбаккен.

Игроки сборной Норвегии подхватили вирус перед матчем с Англией
© Российская Газета

По словам специалиста, проблемы со здоровьем возникли у ряда игроков еще в самом начале финальной стадии. Так, форвард Йорген Странн Ларсен вынужден был пропустить встречу первого тура с Ираком (4:1).

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"У нескольких футболистов наблюдаются кашель и проблемы с горлом. Постоянные перелеты, кондиционеры и смена обстановки дают о себе знать. В нашей делегации более 50 человек. Было бы странно, если бы никто не заболел", - поведал Сольбаккен.

Кадровые проблемы испытывают и британцы. Не могут помочь своей команде из-за травм защитник Рис Джеймс и хавбек Джордан Хендерсон. Последний сломал руку, пытаясь перепрыгнуть через рекламные щиты после победной встречи 1/8 финала с Мексикой (3:2). Хендерсон выбыл до конца чемпионата мира - ему понадобится операция. Также сыграть с Норвегией не сможет защитник Эзри Конса, получивший красную карточку в матче с Мексикой.

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