Александр Мостовой поделился мнением о матчах 1/4 финала ЧМ-2026

Своим мнением о каждой из четвертьфинальных пар с "РГ" поделился один из лучших футболистов в истории России, экс-полузащитник сборной, "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой.

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Франция - Марокко

Мнение эксперта: "Здесь Франция однозначный фаворит. Им будет полегче с Марокко, чем с Парагваем. Все же у марокканцев атакующая сборная, они любят проводить много времени на чужой половине поля, не отсиживаются в обороне, как те же парагвайцы. Южноамериканцы с французами просто закрылись сзади, встали 11 человек и долбили мяч туда, вперед. Против такой команды любому придется несладко. Когда против тебя самый настоящий "автобус" - как ты будешь забивать? Здорово, что дали пенальти, и Мбаппе отличился, а то сейчас все бы кричали, мол, в каком порядке Парагвай. Франция мне нравится, у нее сумасшедшая тройка нападения в лице Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе. Марокканцы и так добились неплохого результата, выйдя в четвертьфинал. Но дальше должны проходить "трехцветные".

Испания - Бельгия

Мнение эксперта: "Испанцы не впечатлили против Португалии. Скорее, подтвердилось все то, о чем я говорил до матча, что будет либо 0:0, либо 1:0 в пользу одной из команд. До последних минут была равная игра, все шло к дополнительному времени. Если бы не ошибка португальских защитников - кто его знает, чем бы все завершилось? Все решил один эпизод. Еще момент: португальцев надломила травма Нуну Мендеша, который здорово сдерживал Ямаля. Как только Мендеш ушел, Ямаль оперился. Плюс свою роль сыграли замены. Гол сделали Ферран Торрес и Микель Мерино, которые появились во второй половине. Этим и отличаются топ-сборные. Что касается встречи Испании с Бельгией, то бельгийцы показали на нынешнем чемпионате мира, что они умеют удивлять. Со мной многие спорили, говорили, что США пройдут Бельгию. Но я считал, что европейцы выйдут в четвертьфинал. Так и получилось. Им очень сильно фартит. Вспомните игру с Сенегалом, когда бельгийцы выглядели беспомощными до 85-й минуты, а затем неожиданно воспряли. Это футбол. Испания выглядит фаворитом четвертьфинала, однако соперник у нее не из простых".

Норвегия - Англия

Мнение эксперта: "Вот здесь фаворита нет. Не берусь судить, кто пройдет дальше - шансы 50 на 50. Мастерства побольше у англичан, однако у норвежцев очень крепкая команда. И у скандинавов все идет как нужно, практически идеально. Возьмите того же Холанна. С Кот-д'Ивуаром он вообще просил замену, а потом взял и забил. С Бразилией его не было видно большую часть матча, но человек оформил дубль. Плюс норвежцам везет. Забей Бразилия пенальти в начале встречи, думаю, южноамериканцы вышли бы в четвертьфинал. В матче Норвегии с Англией жду противостояния двух топ-форвардов - Холанна и Кейна. Многое будет зависеть от них".

Аргентина - Швейцария

Мнение эксперта: "Здесь фаворит очевиден. Просматривается выход Аргентины в полуфинал. Когда у тебя есть такой гений как Месси, ты можешь все. Матчи с Кабо-Верде и Египтом получились тяжелыми, но это плей-офф. Кабо-Верде защищался всей командой, египтяне играли плотно. Но Месси есть Месси. Мне смешно, что еще кто-то критикует таких футболистов как Месси и Роналду. Этим людям столько лет, а они до сих пор в огромном порядке. Нам же нужно просто смотреть на них и получать удовольствие".

Где будем смотреть

9 июля, четверг, "Кинопоиск"

23.00 Франция - Марокко.

10 июля, пятница, "Матч ТВ"

22.00 Испания - Бельгия

12 июля, воскресенье, "Матч ТВ"

00.00 Норвегия - Англия,

"Кинопоиск"

04.00 Аргентина - Швейцария