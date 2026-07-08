Генич одним словом отреагировал на поражение Колумбии от Швейцарии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич о результате матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборной Колумбии и национальной командой Швейцарии. Колумбийцы проиграли в серии 11-метровых (0:0, 3:4 пен.) и не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства.

«Жаль😔🇨🇴», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Швейцария в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Аргентиной. Их встреча состоится 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.