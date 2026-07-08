Гришин выделил грамотное решение Месси в матче Аргентины с Египтом на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Александр Гришин похвалил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за грамотное решение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом. Месси по ходу игры стал смещаться на правый фланг атаки. В итоге он записал на свой счёт гол и ассист, а аргентинцы добыли победу со счётом 3:2.

«Месси очень грамотно поступил в матче с Египтом, сдвинувшись на правый фланг, где было меньше сопротивления. Оттуда он атаковал и отдал две голевые передачи. Игроки высшего уровня чувствуют такие вещи. Месси не сдался после незабитого пенальти, сделав два гола своими действиями. Хотя если мы будем разбирать эти голы, египтяне сами наделали ошибок. Причём со стороны египетских защитников были ошибки, которые нельзя совершать на чемпионате мира», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».