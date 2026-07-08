Хулиан Альварес ответил на вопрос о возможной смене клуба
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес ответил на вопрос о возможной смене клуба. Футболиста активно связывают с каталонской «Барселоной». Сам он также хочет перейти в стан сине-гранатовых, но мадридцы не намерены отпускать его. Альварес заявил, что сейчас не думает о своей трансферной саге — он полностью сконцентрирован на чемпионате мира.
«Возможная смена клуба в ближайшем будущем? Сейчас думаю о четвертьфинале чемпионата мира. Впереди у нас важный матч, поэтому я сосредоточен именно на чемпионате мира», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.
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