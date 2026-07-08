FIFA назначила арбитров на четвертьфинальные матчи ЧМ‑2026

Арбитры из Аргентины и Англии назначены на первые два четвертьфинальных матча чемпионата мира‑2026, сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Встречу между сборными Франции и Марокко обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Факундо Тельо. Ему будут помогать ассистенты Хуан Пабло Белатти и Габриэль Чаде. Четвертый судья — Дарио Эррера, резервный — Кристиан Наварро.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча между сборными Испании и Бельгии назначен англичанин Майкл Оливер. Его соотечественники Стюарт Бёрт и Джеймс Мейнворинг будут работать ассистентами. Бразильцы Рамон Абатти и Рафаэл да Силва Алвес назначены четвертым и резервным судьями соответственно.

Матч Испания — Бельгия пройдет 10 июля в Лос‑Анджелесе. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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