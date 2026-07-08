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Известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026. Главное к утру

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Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026, сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Лионеля Месси — гол. Главное к утру — в нашей подборке.

Известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026. Главное к утру
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ЧМ-2026
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  1. Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026.
  2. Сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Месси — гол.
  3. Сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.
  4. Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 7 июля.
  5. Результаты всех матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026.
  6. Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф турнира.
  7. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 8 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  8. Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ с Аргентиной.
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