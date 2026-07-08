Капитан сборной Египта Мохамед Салах отказался говорить о судействе после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 от национальной команды Аргентины. Его слова приводит Globo.

«Мы провели отличный первый тайм и также хорошо выглядели на протяжении большей части второго. Мы допустили несколько небольших ошибок, а что касается судейства, то я предпочту не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить», — указал он.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.