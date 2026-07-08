Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной
Футбольная ассоциация Египта направила в Международную федерацию футбола официальный запрос с требованием провести проверку работы арбитра Франсуа Летиксера и его бригады, обслуживавших встречу 1/8 финала чемпионата мира между Египтом и Аргентиной. Об этом сообщает as.com.
Египетская сторона настаивает на том, что судейские ошибки напрямую повлияли на исход игры и привели к поражению их команды. Ранее главный тренер сборной Египта Хусам Хасан заявил, что, по его мнению, арбитры не хотели лишать Аргентину возможности защитить титул из-за присутствия на поле Лионеля Месси. Игрок египетской национальной команды Мостафа Зико также высказал претензии к работе судей, заявив об их предвзятости в ходе матча.
Сборная Аргентины переиграла команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:2. К 79-й минуте встречи египтяне вели 2:0, однако аргентинцам удалось переломить ход игры и завершить встречу победой в основное время. Это первый случай в истории плей-офф мировых первенств, когда команда смогла отыграться с отставанием в два мяча на этой стадии турнира.
В составе победителей отличились Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес. Месси также отдал голевую передачу, став лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира — на его счету 9 голевых пасов, что позволило ему обойти Диего Марадону.
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