Балогун обратился к болельщикам после вылета сборной США с ЧМ-2026
Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал пост после вылета команды с чемпионата мира — 2026.
«Мой первый чемпионат мира… Больно осознавать, что теперь придётся ждать ещё четыре года, чтобы снова получить шанс выступить на самом высоком уровне, который только существует в нашем виде спорта. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Когда это было важнее всего, мы не показали игру, которой заслуживали вы, и подвели вас. Футбол в США будет только расти. Вера, талант и страсть к этой игре становятся всё сильнее с каждым годом. Уверен, что лучшие дни ещё впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестаёт верить, и этот момент станет для нас дополнительной мотивацией. Мы вернёмся. Ради нашей страны. Ради нашего флага», — написал футболист в личном аккаунте в социальных сетях.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Напомним, сборная США уступила Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:4) и завершила участие в турнире. Встрече предшествовал скандал с отложенной дисквалификацией Балогуна.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Защитник Швейцарии Аканджи о промахе с 11-метрового против Колумбии: «Сказал Якину, что это был мой последний пенальти. Это было ужасно»
Кирьяков об Аргентине: «Резерв есть, но запаса прочности нет. Нельзя полагаться только на Месси, он тоже не железный»
Депутат Журова: «Такого, как Месси, нет и в других странах, не только в России. Лео и Роналду – уникумы. Но у нас был Яшин. Есть Сафонов, прекрасный Акинфеев»