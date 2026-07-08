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Защитник Швейцарии Аканджи о промахе с 11-метрового против Колумбии: «Сказал Якину, что это был мой последний пенальти. Это было ужасно»

Sports.ru

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи высказался о своем промахе с 11-метрового в послематчевой серии в 1/8 финала ЧМ-2026 против Колумбии (0:0, 4:3 по пен.).

Защитник сборной Швейцарии высказался о своем промахе с 11-метрового
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«Я сказал Мури (Мурат Якин, тренер сборной Швейцарии – Спортс”), что это был мой последний пенальти. Это было ужасно. Я передумал в последний момент. Старейшее правило гласит, что решение менять не нужно. Я пошел бить, немного поскользнулся, и мяч пролетел в четырех метрах над воротами», – сказал Аканджи.
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В 1/4 финала Евро-2024 удар защитника в послематчевой серии против Англии (1:1, 3:5 по пен.) отбил вратарь Джордан Пикфорд.

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