Защитник сборной Швейцарии высказался о своем промахе с 11-метрового

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи высказался о своем промахе с 11-метрового в послематчевой серии в 1/8 финала ЧМ-2026 против Колумбии (0:0, 4:3 по пен.).

© Sports.ru

«Я сказал Мури (Мурат Якин, тренер сборной Швейцарии – Спортс”), что это был мой последний пенальти. Это было ужасно. Я передумал в последний момент. Старейшее правило гласит, что решение менять не нужно. Я пошел бить, немного поскользнулся, и мяч пролетел в четырех метрах над воротами», – сказал Аканджи.

В 1/4 финала Евро-2024 удар защитника в послематчевой серии против Англии (1:1, 3:5 по пен.) отбил вратарь Джордан Пикфорд.