Суперкомпьютер оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2026
Статистический портал Opta Analyst опубликовал прогнозы на матчи 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На основе статистических данных суперкомпьютер определил фаворитов в каждой из четырёх пар.
Наибольшие шансы на проход в следующий раунд получила сборная Франции (74%), а самым близким и непредсказуемым противостоянием станет встреча сборных Англии и Норвегии.
Шансы команд на выход в 1/2 финала:
- Франция (74%) — Марокко (26%)
- Испания (70%) — Бельгия (30%)
- Аргентина (69%) — Швейцария (31%)
- Англия (62%) — Норвегия (38%)
Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.
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