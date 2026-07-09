Суперкомпьютер оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ

Статистический портал Opta Analyst опубликовал прогнозы на матчи 1/4 финала чемпионата мира — 2026. На основе статистических данных суперкомпьютер определил фаворитов в каждой из четырёх пар.

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Наибольшие шансы на проход в следующий раунд получила сборная Франции (74%), а самым близким и непредсказуемым противостоянием станет встреча сборных Англии и Норвегии.

Шансы команд на выход в 1/2 финала:

Франция (74%) — Марокко (26%)

Испания (70%) — Бельгия (30%)

Аргентина (69%) — Швейцария (31%)

Англия (62%) — Норвегия (38%)

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.