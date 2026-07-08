Объявлены судейские назначения на первые матчи 1/4 финала ЧМ

Тельо будет судить матч Франция – Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026. Оливер обслужит игру Испании с Бельгией
Аргентинец Факундо Тельо назначен главным арбитром матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко, который пройдет 9 июля в Бостоне.
Помощники судьи: Габриэль Чаде, Хуан Пабло Белатти. Резервный судья: Дарио Эррера. Ассистент ВАР: Кристиан Наварро.
Англичанин Майкл Оливер обслужит игру 1/4 финала между Испанией и Бельгией, которая состоится 10-го числа в Лос-Анджелесе.
Резервный судья: Рамон Аббати из Бразилии.
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