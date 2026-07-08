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Франция – фаворит ЧМ-2026 перед 1/4 финала с вероятностью 27,13%. Шансы Испании – 22,07%, Аргентины – 14,64%, Англии – 13,07% (Opta)

Sports.ru

Шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2026 возросли.

Суперкомпьютер назвал фаворитов ЧМ-2026 перед 1/4 финала
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Суперкомпьютер Opta перед 1/4 финала считает Францию главным фаворитом на чемпионство и оценивает ее шансы в 27,13% – до турнира было 13,01%.

ЧМ-2026
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Вероятность победы Испании составляет 22,07%, Аргентины – 14,64%, Англии – 13,07%, Норвегии – 6,61%, Марокко – 4,15%, Бельгии – 3,80%, Колумбии – 2,36%, Швейцарии – 2,21%.

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