Губерниев: Португалия стала заложником величия Роналду, поэтому так рано вылетела с ЧМ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026.
По словам Губерниева, Португалия стала заложником величия Роналду.
- Португалия не была единым механизмом, как Аргентина с Месси. Пускай проигравший плачет. Встроиться в игру команды Роналду не сумел, они все стали заложниками его величия, и поэтому так рано вылетели с чемпионата мира, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Сборная Португалии уступила национальной команде Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2026 со счетом 0:1 и вылетела с турнира. Роналду на мундиале забил три гола, два из них - на групповом этапе в ворота Узбекистана. Сообщалось, что Роналду может завершить карьеру в национальной команде.
Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, одержавшая победу над Францией в финале чемпионата мира 2022 года.
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