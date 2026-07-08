Губерниев: Португалия стала заложником величия Роналду

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете сборной Португалии с ЧМ-2026.

По словам Губерниева, Португалия стала заложником величия Роналду.

- Португалия не была единым механизмом, как Аргентина с Месси. Пускай проигравший плачет. Встроиться в игру команды Роналду не сумел, они все стали заложниками его величия, и поэтому так рано вылетели с чемпионата мира, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Сборная Португалии уступила национальной команде Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2026 со счетом 0:1 и вылетела с турнира. Роналду на мундиале забил три гола, два из них - на групповом этапе в ворота Узбекистана. Сообщалось, что Роналду может завершить карьеру в национальной команде.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, одержавшая победу над Францией в финале чемпионата мира 2022 года.