Генич прокомментирует матч Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ. Неценко – игру Франции и Марокко, Минин – встречу Норвегии и Англии, Нагучев – Аргентины и Швейцарии
«Матч ТВ» назначил комментаторов на игры 1/4 финала ЧМ-2026.
9 июля
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
23:00. Франция – Марокко (Александр Неценко);
10 июля
22:00. Испания – Бельгия (Константин Генич);
12 июля
00:00. Норвегия – Англия (Станислав Минин);
04:00. Аргентина – Швейцария (Роман Нагучев).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матчей – московское.
Спортс: главные новости
Андрей Канчельскис: «Как можно критиковать Роналду? Наша молодежь должна равняться на него и Месси. Форварды РПЛ забивают 8 голов за чемпионат – у Лео столько на одном ЧМ»
Генич прокомментирует матч Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ. Неценко – игру Франции и Марокко, Минин – встречу Норвегии и Англии, Нагучев – Аргентины и Швейцарии
У Месси больше всех голов на одном ЧМ среди игроков 30+ – 8. Аргентинец побил свой же рекорд 2022 года – 7 мячей
Главное сейчас