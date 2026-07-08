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Генич прокомментирует матч Испании и Бельгии в 1/4 финала ЧМ. Неценко – игру Франции и Марокко, Минин – встречу Норвегии и Англии, Нагучев – Аргентины и Швейцарии

Sports.ru

«Матч ТВ» назначил комментаторов на игры 1/4 финала ЧМ-2026.

«Матч ТВ» назначил комментаторов на игры 1/4 финала ЧМ
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9 июля

ЧМ-2026
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23:00. Франция – Марокко (Александр Неценко);

10 июля

22:00. Испания – Бельгия (Константин Генич);

12 июля

00:00. Норвегия – Англия (Станислав Минин);

04:00. Аргентина – Швейцария (Роман Нагучев).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матчей – московское.

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