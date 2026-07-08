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Тренер Швейцарии Якин: «Аргентина не непобедима. Сыграть с действующими чемпионами – уникальная возможность, постараемся их победить»

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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча против Аргентины.

Тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча против Аргентины
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Команды встретятся в четвертьфинале ЧМ-2026 12 июля (в 04:00) по московскому времени.

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«Нам предстоит сыграть с действующими чемпионами. Это уникальная возможность, но Аргентина не непобедима. Разумеется, мы постараемся их обыграть. Мы знаем менталитет южноамериканских команд: для них важен каждый матч», – сказал Якин.
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