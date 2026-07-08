Французский арбитр пропал из сети после матча Аргентины с Египтом

Французский арбитр пропал из сети после матча Аргентина — Египет на ЧМ
Французский футбольный арбитр Франсуа Летексье удалил свой аккаунт в соцсетях после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. Об этом сообщил журналист Микки Джуниор.
Решение судьи связано с массовой критикой и оскорблениями со стороны египетских болельщиков. Фанаты начали оставлять комментарии с угрозами под публикациями Летексье.
После финального свистка судью публично раскритиковали египетский футболист Зико и главный тренер сборной Хоссам Хассан.
Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.
На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.
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