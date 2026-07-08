Экс-игрок в американский футбол поделился эмоциями после матча Аргентины и Египта

Брэди о победе Аргентины над Египтом на ЧМ-2026: «Это превосходит камбэк «Нью-Ингленд» с 3:28»
Экс-игрок в американский футбол Том Брэди поделился эмоциями после матча Аргентины и Египта на чемпионате мира.
Аргентинцы победили египтян (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026, уступая 0:2 до 79-й минуты.
Брэди провел параллель с собственным историческим достижением, случившимся во время Супербоула LI в 2017 году. В том з матче за чемпионский «Нью-Ингленд Пэтриотс» сумела отыграться, уступая «Атланта Фэлконс» с разгромным счетом 3:28, и в итоге одержала победу – 34:28.
«Да уж, наверное, это превосходит камбэк с 3:28», – написал Брэди в своем аккаунте в X.
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