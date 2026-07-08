Выяснилось, отстранят ли французского арбитра от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА

Летексье вряд ли отстранят от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА. Страны не могут наложить вето на выбор судейской бригады, поводом может стать лишь некачественная работа (L’Équipe)
Жалоба Египта, вероятно, не повлияет на продолжение работы арбитра Франсуа Летексье на чемпионате мира.
Ранее Футбольная ассоциация Египта подала протест в ФИФА на судейство матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3). Африканцы, недовольные некоторыми решениями Летексье, попросили отстранить французскую бригаду судей от дальнейшего участия в турнире.
Как пишет L’Équipe, эта официальная жалоба не имеет шансов на успех в ее нынешнем виде, поскольку ни одна страна не может наложить вето на выбор судейской бригады – этот вопрос находится в ведении судейского комитета ФИФА. Тем не менее, работа французского арбитра будет проанализирована. Руководство судейского корпуса примет решение о том, продолжит ли Летексье работу на чемпионате мира, оценив качество его судейства, отчеты официальных лиц и спорные видеоэпизоды.
Считается маловероятным, что дальнейшее участие француза в турнире окажется под угрозой из-за работы на этом матче. Однако возможна ситуация, когда арбитры, чьи страны выходят в четвертьфинал, прекращают работу на турнире. Таким образом, если в четверг Франция обыграет Марокко, позиции двух французских арбитров на чемпионате мира – Летексье и Клемана Тюрпена – ослабнут.
Запросы, подобные поданному египетской стороной, поступали и на прошлых чемпионатах мира. Однако они ни разу не приводили к отстранению арбитра на основании жалобы какой-либо страны. С другой стороны, известны случаи, когда судьи покидали турнир из-за неудовлетворительного качества работы.
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Летексье вряд ли отстранят от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА. Страны не могут наложить вето на выбор судейской бригады, поводом может стать лишь некачественная работа (L’Équipe)
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