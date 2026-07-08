Выяснилось, отстранят ли французского арбитра от ЧМ из-за жалобы Египта в ФИФА

Жалоба Египта, вероятно, не повлияет на продолжение работы арбитра Франсуа Летексье на чемпионате мира.

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Ранее Футбольная ассоциация Египта подала протест в ФИФА на судейство матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3). Африканцы, недовольные некоторыми решениями Летексье, попросили отстранить французскую бригаду судей от дальнейшего участия в турнире.

Как пишет L’Équipe, эта официальная жалоба не имеет шансов на успех в ее нынешнем виде, поскольку ни одна страна не может наложить вето на выбор судейской бригады – этот вопрос находится в ведении судейского комитета ФИФА. Тем не менее, работа французского арбитра будет проанализирована. Руководство судейского корпуса примет решение о том, продолжит ли Летексье работу на чемпионате мира, оценив качество его судейства, отчеты официальных лиц и спорные видеоэпизоды.

Считается маловероятным, что дальнейшее участие француза в турнире окажется под угрозой из-за работы на этом матче. Однако возможна ситуация, когда арбитры, чьи страны выходят в четвертьфинал, прекращают работу на турнире. Таким образом, если в четверг Франция обыграет Марокко, позиции двух французских арбитров на чемпионате мира – Летексье и Клемана Тюрпена – ослабнут.

Запросы, подобные поданному египетской стороной, поступали и на прошлых чемпионатах мира. Однако они ни разу не приводили к отстранению арбитра на основании жалобы какой-либо страны. С другой стороны, известны случаи, когда судьи покидали турнир из-за неудовлетворительного качества работы.