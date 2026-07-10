«Ломает суть игры». Аршавин раскритиковал паузы на водопой во время ЧМ‑2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил «Матч ТВ», что паузы на водопой во время чемпионата мира‑2026 сбивают игровой ритм и разрушают целостность матча.

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике впервые в истории турнира в каждом из таймов проводятся обязательные трехминутные паузы на водопой.

— Что думаете про паузы на водопой?

— Я против. Это ломает саму суть игры. Кто‑то перехватил инициативу, команда давит — и вдруг искусственная пауза. Это только на руку обороняющейся стороне. По большому счету теперь и выносливость не так важна. В целом это может изменить всю систему подготовки футболистов, — сказал Аршавин «Матч ТВ».

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