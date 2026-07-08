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Названы три варианта будущего Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Чемпионат.com

Ещё до старта чемпионата мира — 2026 люди из окружения форварда сборной Бразилии Неймара заметили, что он устал от мира футбола. Как сообщает издание UOL, нападающий уже жаловался друзьям на отсутствие признания со стороны прессы после 15 лет в национальной команде.

Названы три варианта будущего Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2026
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По данным источника, существуют три варианта развития будущего Неймара в связи с вылетом Бразилии с чемпионата мира. После поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала футболист объявил о завершении карьеры в сборной.

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Сообщается, что одним из сценариев остаётся возвращение в «Сантос» для отработки оставшейся части контракта. Второй вариант — переход в клуб с менее напряжённой обстановкой. Третья опция — завершение профессиональной карьеры. Против последнего варианта публично выступил отец Неймара.

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