Самолет сборной Бразилии вылетел из США с одним футболистом на борту

Самолет сборной Бразилии по футболу после чемпионата мира‑2026 вылетел из США и в Рио‑де‑Жанейро с одним игроком на борту. Об этом сообщило издание Metropoles.

Единственным футболистом национальной команды на борту оказался 34-летний защитник Данило Луис да Силва. В самолете также находились некоторые члены тренерского штаба, массажисты, экипировщики и врачи сборной.

По данным издания, остальные игроки сборной решили сразу из Соединенных Штатов отправиться в отпуск в другие страны. В частности, итальянский тренер Карло Анчелотти отправился прямо из Нью-Джерси, где останавливалась команда, в Ванкувер, Канада, где у него есть дом.

Ранее исполнительный директор Федерации футбола Бразилии Родриго Каэтано раскрыл судьбу главного тренера национальной команды Карло Анчелотти после сенсационного вылета сборной в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.