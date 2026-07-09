Самолет сборной Бразилии вылетел из США с одним футболистом на борту
Самолет сборной Бразилии по футболу после чемпионата мира‑2026 вылетел из США и в Рио‑де‑Жанейро с одним игроком на борту. Об этом сообщило издание Metropoles.
Единственным футболистом национальной команды на борту оказался 34-летний защитник Данило Луис да Силва. В самолете также находились некоторые члены тренерского штаба, массажисты, экипировщики и врачи сборной.
По данным издания, остальные игроки сборной решили сразу из Соединенных Штатов отправиться в отпуск в другие страны. В частности, итальянский тренер Карло Анчелотти отправился прямо из Нью-Джерси, где останавливалась команда, в Ванкувер, Канада, где у него есть дом.
Ранее исполнительный директор Федерации футбола Бразилии Родриго Каэтано раскрыл судьбу главного тренера национальной команды Карло Анчелотти после сенсационного вылета сборной в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.
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Ромарио заявил, что сказал бы Анчелотти «пойти ## ###» после вылета Бразилии с ЧМ. Затем бразилец извинился: «Карло – хороший человек, он этого не заслужил. Но я бы его уволил»