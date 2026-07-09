В Парагвае было сожжено чучело Килиана Мбаппе
На празднике Сан-Хуане в Парагвае сожгли чучело, выполненное в образе капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.
По народной традиции ежегодно выбирают человека, которого считают «самым надоедливым», и сжигают его фигуру — в этом году выбор пал на Мбаппе. Церемония сопровождалась выкриками собравшихся.
Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селесте пригрозила игроку тюрьмой, напомнив об инциденте с Роналдиньо.
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